Van'da Avrupa Hareketlilik Haftası etkinliği düzenlendi

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde sabah sporu etkinliği vatandaşların katılımıyla gerçekleşti. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından eski Kent Park Öğretmen Okulu Parkı'nda yapılan etkinlikte, yürüyüş, egzersiz ve çeşitli spor branşlarına katılım sağlandı.

Van'ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde sabah sporu etkinliği vatandaşların katılımıyla gerçekleşti.

Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından eski Kent Park Öğretmen Okulu Parkı'nda "İpekyolu ile nefes al" mottosu ile düzenlenen etkinliğe çok sayıda vatandaş katılım sağladı. "Yürü, koş, hareket et" başlığı altında gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftasının etkinliği bu sabah Öğretmen Okulu Parkı'nda yapıldı. İpekyolu Belediyesi organizasyonuyla yapılan etkinlikte, Öğretmen Okulu Parkı içerisinde önce yürüyüş gerçekleştirildi. Ardından İpekyolu Belediye Gençlik ve Spor Spor Müdürlüğü antrenörleri tarafından programa katılanlara sabah egzersizleri yaptırıldı. Ayrıca kardio, pilates, trambolin, futbol ve zorbing gibi branşlardan da 500'e yakın vatandaş faydalandı. Çay, su ve sağlıklı atıştırmalıklara istinaden tüm katılımcılara sabah çorbası da ikram edildi. - VAN