Van'da Açılan Kadın Spor Merkezlerine Yoğun İlgi

Van'ın İpekyolu ilçesinde açılan 4 kadın spor merkezine, son 1 yılda 20 bin kadın geldi. Kadınlar, burada diyetisyen nezaretinde spor yapıp, kilo veriyor.

VAN'ın İpekyolu ilçesinde açılan 4 kadın spor merkezine, son 1 yılda 20 bin kadın geldi. Şerefiye Mahallesi'ndeki spor merkezine gelen kadınlar, burada diyetisyen nezaretinde spor yapıp, kilo veriyor.

İpekyolu Belediyesi'nce Bahçıvan, Cevdet Paşa, Ali Paşa ve Şerefiye mahallelerinde açılan spor merkezlerine kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Spor kültürünü kente yaymak amacıyla gerek kültürel gerekse ekonomik nedenlerle spora erişimde dezavantaj yaşayan kadınlar için açılan spor merkezlerinde, farklı branşlarda eğitimler veriliyor. Spor merkezlerine son 1 yılda yaklaşık 20 bin kadının geldiği belirtilirken, Şerefiye Mahallesi'ndeki kadın spor merkezine ise dönüşümlü olarak 800 kadın gelip, ücretsiz spor yapma imkanı buluyor.

Reformer eğitmeni Çebin Tunç ise genelde bel ağrısı, kemik erimesi ve boyun fıtığı şikayeti olan kadınların bu sporu tercih ettiğini söyledi.