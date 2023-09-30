Van'da 7'den 70'e Spor Okulları Kayıtları Başladı

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki vatandaşların sağlıklı ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlediği 7'den 70'e spor okullarının yeni kayıt dönemin başlattı. İlçedeki değişik merkezlerde, çeşitli branşlarda verilecek kurslardan 7'den 70'e her yaştan çocuk ve gençlerin faydalanması hedefleniyor.

Van'ın İpekyolu Belediyesi, ilçedeki vatandaşların sağlıklı ve keyifli vakit geçirmeleri amacıyla düzenlediği 7'den 70'e spor okullarının yeni kayıt dönemin başlattı.

İlçedeki değişik merkezlerde, çeşitli branşlarda verilecek kurslardan 7'den 70'e her yaştan çocuk ve gençlerin faydalanması hedefleniyor. İpekyolu Belediyesi'ne bağlı Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından verilecek kurslardan en çok tercih edilen kadın spor salonlarının yanı sıra basketbol, voleybol ve futbol, atletizm, batminton, kort tenisi, masa tenisi, ayak tenisi, pilates, reformer, zumba, hiit cardio, fitness, boks, kickboks, yoga, step&aerobik, trambolin, jimnastik, bale, modern danslar, tekvando, okçuluk, bocce, zorbing, golf, yüzme, çocuk zumba, çocuk yoga ve paintball gibi toplamda 30 branşta hizmet verilecek. Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren alanında uzman eğitmenler eşliğinde verilecek kursların başvuruları kimlik fotokopileri ile bizzat merkezlerde alınacak. Yalnızca yüzme kursunun başvuruları kimlik fotokopileri ve veliler aracılığı ile İpekyolu Belediyesi hizmet binası 4. kat Gençlik ve Spor Müdürlüğünde alınacak. Yüzme kursundan 10-13 yaş arası, kız ve erkek çocuklar faydalanabilecek. Bu çerçevede Karşıyaka Spor Kompleksi, Bostaniçi Toplum Merkezi Spor Salonu, Hüsrev Paşa Parkı Spor Tesisi, Çocuk Spor Merkezi, Bahçıvan Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Şerefiye Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Cevdet Paşa Mahallesi Kadın Spor Merkezi, Alipaşa Kadın Spor Merkezi'nde verilecek kursların başvuruları 2 Ekim 2023 Pazartesi günü başlıyor.

İpekyolu Belediyesi'nin kontenjanlarla sınırlı olan yeni dönem spor okulu başvurularından tüm vatandaşlar ücretsiz olarak faydalanacak. - VAN