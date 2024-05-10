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Van'da 6 kız atlet Kenya'ya uğurlandı

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Van'da 6 kız atlet, Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası için Kenya'ya uğurlandı. Sporcular, antrenörler eşliğinde iyi bir hazırlık süreci geçirdi ve Türkiye'yi temsil etmek için yarışacaklar.

Van'da 6 kız atlet, Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası için Kenya'ya uğurlandı.

Van Ferit Melen Havalimanı'nda sporcuları uğurlayan Tuşba Gençlik ve Spor Müdürü Hüseyin Esen, sporcuların, 12 Mayıs'ta Kenya'nın başkenti Nairobi'de düzenlenecek Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını söyledi.

Sporcuların antrenörler eşliğinde çok iyi bir hazırlık süreci geçirdiğini belirten Esen, "Van'da yaklaşık 3 yıllık bir proje başlattık. Tamamı kızlardan oluşan kros takımımız, gençlerde Türkiye şampiyonu olmuştu. Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na hak kazandık ve kızlarımız ülkemizi temsilen orada yarışacaklar. Temennimiz orada en iyi dereceyi elde etmek. Tüm çalışmalarımız bu yöndeydi." dedi.

Milli takım antrenörü Münir Akkoyun ise ülkeyi temsilen yarışamaya katılacaklarını dile getirdi.

Van'da bu anlamda bir ilki yaşadıklarını ifade eden Akkoyun, "Amacımız bu başarıyı yeni madalyalarla taçlandırmak. Dünya kros arenasında kentimizi ve okulumuzu en iyi şekilde tanıtıp, dereceyle dönmek istiyoruz. Bu süreç zarfından bize yardımcı olan herkese teşekkür ederim." diye konuştu.

Milli atlet Edibe Yağız da Dünya Liseler Arası Kros Şampiyonası'na gitmenin gurur verici olduğunu bildirerek, şampiyon olarak geri dönmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Spor

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