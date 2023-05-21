Van'da 2. Halk Koşusu Yapıldı

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen halk koşusunda, 200 kadın ve erkek yarıştı. Aykut Turan ve Tuğba Özdemir birinci oldu.

Van'ın Başkale ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen halk koşusunda vatandaşlar dereceye girebilmek için mücadele etti.

Belediye tarafından Van- Hakkari kara yolunda düzenlenen yarışa 200 kadın ve erkek katıldı.

3 kilometrelik parkurda 2 kategoride düzenlenen yarışta, erkeklerde Aykut Turan birinci, Recep Demir ikinci ve Yunus Alan üçüncü oldu.

Kadınlarda Tuğba Özdemir birinci, Özlem Gündoğdu ikinci ve Sümeyye Yaman ise üçüncü oldu.

Etkinliğe katılan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Mustafa Çelik, dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarışmaya katılan 45 yaşındaki Ecevit Acar, koşuyu düzenleyenlere teşekkür ederek "Geçen yıl üçüncü oldum. Bu yıl da güzel bir etkinlik düzenlendi. Birinci olmak için mücadele ettim. Önemli olan burada olmaktı. Çok eğlendik." dedi.