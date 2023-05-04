Van'da 16 adet kapalı spor salonu yapıyor

Van Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısının geliştirilmesi ve salon sporlarının yaygınlaştırılması için kent genelinde 16 adet kapalı spor salonu yapıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi, spor altyapısının geliştirilmesi ve salon sporlarının yaygınlaştırılması için kent genelinde 16 adet kapalı spor salonu yapıyor.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ozan Balcı öncülüğünde, kentin spor altyapısının güçlendirilmesi için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede 10 ilçede belirlenen alanlara 16 adet kapalı spor salonu yapılıyor. 860 metrekarelik taban alanına sahip spor salonları, basketbol, voleybol ve salon sporları yapılabilecek şekilde tasarlandı. Soyunma odaları, havalandırma ve 40 kişilik oturma alanları bulunan butik spor salonları kentin spor alt yapısına katkı sağlayacak. 10 ilçedeki 16 noktadan biri olan Edremit ilçesi Erdemkent İlk ve Ortaokulu yanında yapımına başlanan spor salonunda ekipler hummalı bir çalışma yürütüyor.

Sezon sonuna kadar bitirilmesi planlanan proje çerçevesinde Edremit ilçesinde 4, İpekyolu ilçesi 2, Erciş ilçesi 2, Tuşba ilçesinde 2, Muradiye, Saray, Gürpınar, Özalp, Çatak ve Gevaş ilçelerinde 1'er adet olmak üzere toplam 16 adet kapalı spor salonu inşa ediliyor. - VAN