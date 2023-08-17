Van Büyükşehir Belediyespor, U-17 Kızlar Türkiye şampiyonasında çeyrek finale yükseldi. Turnuvayı Van'da namağlup tamamlayan Vanlı kızlar, son 16 turunda Şanlıurfa Gençlik ve Spor kulübünü 8-2 mağlup etti.

Van Büyükşehir Belediyespor, U-17 Kızlar Türkiye şampiyonasında çeyrek finale yükseldi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) U-17 Kızlar şampiyonası son 16 maçları tamamlandı. Turnuvayı Van'da namağlup tamamlayarak bölge şampiyonasında Şırnak Silopi Belediyesi Kadın Futbol takımını 6-2 mağlup eden kırmızı siyahlılar, son 16 turunda Batman ilinde Şanlıurfa Gençlik ve Spor kulübü ile karşılaştı. Mücadeleye kontrollü bir oyunla başlayan Vanlı kızlar, ilk yarısını 5-0 önde kapattığı mücadeleden 8-2 galip ayrıldı.

Çeyrek finale yükselen Vanlı kızların takvimi önümüzdeki günlerde belirlenecek. - VAN