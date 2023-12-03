Van Büyükşehir Belediyespor U-14 Futbol Takımı Milli Takım Bölge Karmasına Seçildi

Van Büyükşehir Belediyespor U-14 Futbol Takımının 5 sporcusu, milli takım bölge karmasına seçildi.

Van'da alt yapılara verdiği destekle farklı branşlarda birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü, milli takıma kazandırdığı sporcularla da adından söz ettiriyor. Daha önce judo, hentbol ve 18 yaş altı kadın futbolunda birçok sporcusunu milli takım kamplarına gönderen Büyükşehir Belediyespor, alt yapılarıyla da dikkat çekiyor. Futbol A Takımının yanı sıra U-17-16-15 ve 14 yaş gruplarında yerel liglerde mücadele eden kırmızı-siyahlı sporcuların takım başarısının yanı sıra bireysel başarıları da milli takımdaki gözleri Van'a çeviriyor. Son olarak U-14 Yerel Ligi'nde şampiyon olan U-14 futbol takımından Umut Kaan Altın, Kaan Akın, Hüseyin Oflas, Eren Cam ve Rojhat Aydın da milli takımlar bölge scouting ve performans analizcilerinin olumlu raporlarıyla ay yıldızlı takımın düzenleyeceği bölge karmasına seçildi.

Bölge karması öncesi Van'da kamp yaptıkları otelde kulüp sporcularını ziyaret eden Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü As Başkanı Ruşen Alpaslan, Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Görgülüoğlu ve teknik sorumlu Engin Kürekçi ve sporcuları tebrik ederek başarı dileklerinde bulundu.

Milli takım aday sporcuları, 4 Aralık Pazartesi günü bölge karmasının yapılacağı Antalya'ya hareket edecekler. - VAN