Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 6 puanla galip ayrıldı
Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda oynadığı müsabakalardan galip ayrılarak 6 puan kazandı. Takım, puanını 21'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu.
Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun 11. hafta müsabakasında deplasmanda karşılaştığı 73 Şırnak Belediyesi ve Silopi Gelişim Faaliyetleri mücadelelerinden galip ayrılarak 6 puanın sahibi oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürüyor. 2023-2024 sezonunun 11. hafta mücadelelerinde 16 Aralık Cumartesi günü 73 Şırnak Belediyesi Kadın Voleybol Takımına konuk olan kırmızı-siyahlılar, kontrollü başladığı mücadeleyi 12-25, 12-25 ve 7-25 kazanırken, 17 Aralık Pazar günü ise Silopi ilçesinde Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü ile karşılaştı.
Maça hızlı başlayan Van ekibi, etkili hücumlar ile maç boyunca üstünlüğünü koruyarak Silopi temsilcisi karşısından 16-25, 12-25 ve 17-25'lik set skorlarıyla 3-0 galip geldi.
Aldığı galibiyetlerle 6 puanın sahibi olan Van ekibi, puanını 21'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu.
Kırmızı-siyahlılar 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Nur Tatar Spor Salonunda Mardin temsilcisi Margenç Spor Kulübünü ağırlayacak. - VAN