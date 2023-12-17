Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı 6 puanla galip ayrıldı

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, sezonun 11. hafta müsabakasında deplasmanda karşılaştığı 73 Şırnak Belediyesi ve Silopi Gelişim Faaliyetleri mücadelelerinden galip ayrılarak 6 puanın sahibi oldu.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, son haftalarda aldığı galibiyetlerle çıkışını sürdürüyor. 2023-2024 sezonunun 11. hafta mücadelelerinde 16 Aralık Cumartesi günü 73 Şırnak Belediyesi Kadın Voleybol Takımına konuk olan kırmızı-siyahlılar, kontrollü başladığı mücadeleyi 12-25, 12-25 ve 7-25 kazanırken, 17 Aralık Pazar günü ise Silopi ilçesinde Silopi Gelişim Faaliyetleri Spor Kulübü ile karşılaştı.

Maça hızlı başlayan Van ekibi, etkili hücumlar ile maç boyunca üstünlüğünü koruyarak Silopi temsilcisi karşısından 16-25, 12-25 ve 17-25'lik set skorlarıyla 3-0 galip geldi.

Aldığı galibiyetlerle 6 puanın sahibi olan Van ekibi, puanını 21'e çıkararak 3. sıradaki yerini korudu.

Kırmızı-siyahlılar 23 Aralık Cumartesi günü saat 13.00'de Nur Tatar Spor Salonunda Mardin temsilcisi Margenç Spor Kulübünü ağırlayacak. - VAN