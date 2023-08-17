Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı'ndan Şilan Akbal, U15 Milli takım aday kadrosuna davet edildi

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın futbol takımı sporcusu Şilan Akbal, U15 Milli takım aday kadrosuna davet edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, daha önce judo, hentbol ve 18 yaş altı futbolda birçok oyuncuyu milli takım kamplara gönderen Büyükşehir Beyediye Spor Kulübü, kadın futbol takımıyla da başarılar elde ediyor.

TFF Kadınlar 3. Lig'de yer alan ve play-off maçına hazırlanan kırmızı siyahlıların U-15 takımında yer alan Şilan Akbal, milli takımların performans analizcileri tarafından önerilerek milli takımlar aday kadrosuna çağrıldı.

Kulüp Başkanı Fatih Sevinç, sporcularının ay yıldızlı forma altında mücadele etmesinin kendilerini heyecanlandırdığını söyledi.

15 yaşındaki kadın futbolcunun davet telefonunu aldıklarında büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Sevinç, şunları kaydetti:

"Kulübümüzde 2 sezondur yer alan Şilan'ı takip ediyorduk. Oyun stiliyle, tekniğiyle dikkat çekiyordu. Milli takımımız tarafından da izlenen Şilan, ilk aday kadrosunda yer aldı. Daha önce de birçok branşımızda sporcularımız ay yıldızlı formamızı gururla taşıdı. Şilan'ın da aynı gurur ve başarıyla taşıyacağına eminiz. Emeği geçen başta ailesi olmak üzere, hocalarımıza, Mustafa Cengiz Ortaokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür ediyorum. Şilan kızımıza başarı dolu bir kariyer diliyorum."