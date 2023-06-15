Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2. Lige Yükselme Play-Off Yarı Finalinde

Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2. Lige yükselme Play-Off mücadelesi çeyrek final karşılaşmasında Mezitli Mercanlar Spor'u 3-0 mağlup ederek son 4 kulüp arasına ismini yazdırdı.

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Lig'de mücadele eden Van Büyükşehir Belediyespor Kadın Futbol Takımı, 2. Lig Play-Off çeyrek final mücadelesinde Şanlıurfa ilinde Mezitli Mercanlar Spor ile karşılaştı. Her iki takımında kontrollü bir oyunla başladığı mücadelenin normal süresi 0-0 beraberlikte tamamlandı. Maçın uzatma devrelerinde atağa yönelik futboluyla rakibini zorlayan Vanlı kızlar, üst üste bulduğu gollerle sahadan 3-0'lık skorla ayrıldı.

Bu sonuçla adını Play-Off yarı finale yazdıran kırmızı-siyahlılar, 20 Haziran Salı günü Sivas 4 Eylül Spor Vadisi 2 Nolu Çim sahada Uşak 64 Belediye Gençlik ve Spor kulübüyle karşılaşacak.

Öte yandan, yerel grubu 1. olarak tamamlayarak Van Büyükşehir Belediyespor ile 2. Lige yükselme Play-Off çeyrek final mücadelelerinde yer alan Vangücü Spor Kulübü ise Diyarbakır ilinde karşılaştığı Gaziantep Alfa Futbol Kulübüne 1-0 mağlup oldu. - VAN