Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz okullarına rekor katılım - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz okullarına rekor katılım

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:

- Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz okullarına rekor katılım Van Büyükşehir Belediyesinin çocuklara güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla başlatmış olduğu ücretsiz yaz spor okullarına rekor katılım sağlandı.

- Van Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz yaz okullarına rekor katılım

VAN - Van Büyükşehir Belediyesinin çocuklara güvenli bir ortamda spor yapmaları ve yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmeleri amacıyla başlatmış olduğu ücretsiz yaz spor okullarına rekor katılım sağlandı.

Van Büyükşehir Belediyesinin 8-14 yaş arası çocuk ve gençlere yaz tatilinde uzman eğitmenler eşliğinde spor yapabilme imkanı sağladığı ücretsiz yaz kursları başladı. Kayıtlarının 12-19 Haziran tarihleri arasında Van Büyükşehir Belediyesine yapıldığı spor okullarında çocuklara yaz süresince futbol, basketbol, voleybol ve tırmanış branşlarında eğitimler veriliyor. 4 branşta yaklaşık bin 200 öğrencinin kayıt yaptığı kurslarda belirlenen noktalardan alınan sporcular, servislerle spor tesislerine götürülüyor. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği kurslarda öğrencilere antrenman takvimi ve tesis kuralları anlatıldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Ozan Balcı'nın sporda altyapıya verdiği öneme binaen organize edilen 'Yaz Spor Okulları' süresince her branşta yetenek taramaları gerçekleşecek ve taramalar sonucunda seçilecek sporcular Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünde spor hayatlarına lisanlı olarak devam edecek.

Tüm katılımcı sporcuların malzeme ihtiyaçları da Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ücretsiz olarak karşılanıyor.

İhlas Haber Ajansı / Spor

Yerel Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title