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Van Büyükşehir Belediyesi Saray ilçesinde spor tesisi tamamladı

Spor Haberleri

Van Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle Saray ilçesinde yapılan spor tesisi tamamlandı. Tesise futbol, voleybol, basketbol ve tenis kortu dahil edildi. Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, tesisi inceleyerek bilgi aldı ve çocuklarla sohbet etti. Ayrıca, ilgili alana 250 kişilik spor salonu yapılacağı da belirtildi.

VAN (İHA) – Van Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Saray ilçesinde yapılan spor tesisi tamamlandı.

Ferit Melen Mahallesi'nde yapımı tamamlanan futbol, voleybol, basketbol ve tenis kortunu inceleyen Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, ilgililerden bilgi aldı. Tesise gelen çocuklarla da yakından ilgilenerek sohbet eden ve futbol topu hediye eden Kaymakam Atamam, ilgili alana 250 kişilik spor salonu da yapılacağını ifade etti. İlçede spor altyapısının güçlendirileceğini söyleyen Kaymamam Ataman, tesisin hayırlı olmasını temenni etti. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

voleybol Futbol Saray Van Spor Haberler

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