Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı Oyuncusu Şilan Akbal, Milli Takımda Gurur Yaşıyor

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı oyuncusu Şilan Akbal, Kuzey Makedonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon olan 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda forma giymenin gururunu yaşıyor.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı oyuncularından 14 yaşındaki Şilan Akbal, Kuzey Makedonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda şampiyon olan 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nda forma giymenin gururunu yaşıyor.

Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı Abdurahman Gazi Mahallesi'nde yaşayan Akbal, küçüklüğünden itibaren futbola büyük ilgi duydu.

Erkek çocuklarla futbol oynarken çevredekilerin tepkilerine aldırış etmeden hayallerinin peşinden koşan Akbal, okulda ve mahallede fırsat buldukça futbola devam etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Kadın Futbol Takımı Teknik Sorumlusu Ayhan Öztürkçü de 2 yıl önce mahalleden geçtiği sırada top sektirirken fark ettiği Akbal'ı takıma almak için ailesiyle görüştü.

Anne ve babasından alınan izinle TFF Kadınlar 3. Lig'de yer alan kırmızı siyahlıların 15 yaş altı takımının kadrosuna dahil edilen başarılı oyuncu, ortaya koyduğu performansla 15 Yaş Altı Kız Milli Takımı'nın aday kadro seçmelerine çağrıldı.

Bir haftalık kampta antrenörler tarafından da beğenilerek kadroya dahil edilen Akbal, 25-30 Eylül'de Kuzey Makedonya'da düzenlenen UEFA Gelişim Turnuvası'nda milli takım forması giydi.

Turnuvada Kuzey Makedonya, Estonya ve Romanya'yı yenerek şampiyon olan takımda yer almanın gururunu yaşayan Akbal, daha büyük hedeflere ulaşmak için azimle çalışıyor.

"Kızlar pes etmesinler, ayaklarının üzerinde durmasını bilsinler"

Şilan Akbal, AA muhabirine, 2 yıldır Van Büyükşehir Belediyesi Kadınlar Futbol Takımı'nda yer aldığını söyledi.

Futbol oynamayı çok sevdiğini ifade eden Akbal, "Mahallede erkeklerle oynarken komşularımız, 'Bu kız onca erkeğin içinde neden oynuyor?' diyordu. Aldırış etmeden hep oynadım. Bir gün tek başıma top sektirirken Ayhan Hoca beni görmüş. Ailemle konuştu. 'Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı'mız var. İsterseniz Şilan'ı oraya alalım, kendini geliştirir.' dedi. Ailem de izin verdi. Burada olduğum için çok mutluyum." diye konuştu.

Bu yıl milli takım seçmelerine davet edildiğini anlatan Akbal, şunları kaydetti:

"Milli takımda ilk maçımı Makedonya'da oynadım. Başarılı geçti. Hayallerimin yarısını gerçekleştirdiğimi düşünüyorum. İnşallah bundan sonra da başarılı olurum. Hayalim Avrupa'da ülkemi güzel bir şekilde temsil etmek. Kızlar hiç pes etmesinler, ayaklarının üstünde durmasını bilsinler. Mücadelelerini hiç bırakmasınlar. Keyif alsınlar."

Sevinç: "Bizim için büyük bir gurur"

Van Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Sevinç ise Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı ile Genel Sekreter Mehmet Fatih Çelikel'in destekleriyle kentteki binlerce çocuk ile genci sporla buluşturduklarını belirtti.

Çocukların sporla ilgilenmelerini ve başarılı bir geleceğe yürümelerini sağlamayı vizyon olarak belirlediklerini dile getiren Sevinç, şöyle konuştu:

"Bünyemizde bin 200'ü aşkın lisanslı sporcu yer alıyor. Milli takım kamplarına sporcu gönderme gururunu ilk olarak 2021'de 15 yaş altı erkek futbol takımımızdan 2 kardeşimizle yaşadık. Geçen sezon da 15 yaş altı hentbol takımımızdan 3 sporcumuz milli takımdan davet aldı. Kısa süre önce Şilan'ın davetini aldık. Çok mutlu olduk. Bir çocuğumuza daha dokunabilmek, hayatına pozitif yön verebilmek bizim için mutluluk kaynağı. Şilan, güler yüzüyle, pozitif enerjisiyle takımda herkes tarafından sevilen bir kızımız. 15 Yaş Altı Kadın Milli Takımı kadrosuna seçilerek Makedonya'da düzenlenen özel bir turnuvada forma giydi. 3 maçta da görev aldı. Oradaki sürecini yakından takip ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de sporcu kardeşlerimizin yanında yer alıp, başarı merdivenlerini tırmanmalarına yardımcı olacağız. Tüm sporcularımızın yollarının açık olmasını temenni ediyorum."

Takımın teknik sorumlusu Ayhan Öztürkçü de mahalleden geçerken top sektiren Akbal'ı gördüğünü bildirerek, "Gittim videosunu çektim. Şilan ile alakalı takip sürecimiz oldu. İki sezon önce bize katıldı. Milli takım hocaları, Şilan'ı maçta görüp seçtiler. İlk etapta bir haftalık kampa katıldı. Sonraki etapta da yurt dışına gitti, milli takım formasıyla turnuvaya katıldı. Bu da bizim için gurur oldu." değerlendirmesinde bulundu.