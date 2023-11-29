Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı Ümitler 1. Ligine yükseldi

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Judo Takımı, Ankara'da düzenlenen 1. Lige yükselme müsabakalarını 3. sırada tamamlayarak Spor Toto Ümitler Mix 1. Lige yükseldi.

Bünyesinde yer alan 8 farklı branşta birçok başarıya imza atan Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, salon sporlarında da adından söz ettiriyor. Son olarak 27-28 Kasım tarihlerinde Ankara'da düzenlenen Spor Toto Ümitler Mix 1. Lig Yükselme Müsabakalarına katılan Vanlı Judocular, antrenör Rakip Aslan sorumluluğunda turnuvayı 18 takım arasından 3. sırada tamamladı. Bu sonuçla Ümitler Mix 1. Lige yükselen kırmızı siyahlılar, 3.'lük kupasının da sahibi oldu.

Desteklerinden ötürü Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı'ya, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve Büyükşehir Belediye Spor Kulübü yönetim kuruluna teşekkür eden Antrenör Rakip Aslan, judocuların bundan sonraki sürecinin çok daha verimli ve başarı dolu geçeceğine inandıklarını ifade etti. - VAN