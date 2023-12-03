Van Büyükşehir Belediye Spor Kadın Voleybol Takımı İpekyolu'nu 3-0 Yendi

Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 9. maçında karşılaştığı İpekyolu Belediyesi Voleybol Takımını 3-0'lık set skoruyla mağlup etti.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) 2. Lig 16. Grupta mücadele eden Van Büyükşehir Belediye Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, sezonun 9. hafta mücadelesinde İpekyolu Belediye Spor Kulübü ile karşılaştı. Nur Tatar Spor Salonunda oynanan mücadelede, her iki takımın karşılıklı sayıları ile başladı. İlk seti 25-19 kazanan Van Büyükşehir Belediyespor, ikinci sette de üstünlüğünü koruyarak 25-15'lik skorla durumu 2-0'a taşıdı. Son sette de kontrollü bir oyun ortaya koyan kırmızı-siyahlılar, 25-13'lük skorla 3 puanın sahibi oldu.

3-0'lık maç skoruyla puanını 15 yapan Büyükşehir Belediyespor, 3. sıradaki yerini korudu. - VAN