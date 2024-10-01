- Van Bronckhorst: "Çok değişiklik yapmak zorunda kaldık"

KAYSERİ - Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, eksikleri çok sayıda değişiklikle tamamlamak zorunda kaldıklarını söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Kayserispor'u 3-0 mağlup etti. Mücadelenin ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, bugün gösterdikleri reaksiyonun çok güzel olduğunu söyledi. Van Bronckhorst, "Rashica'yı bugün bek pozisyonuna çektik, iyi oynadı. Hücumdan savunmaya geçiş anlamında iyi bir performans gösterdi. Aynı zamanda penaltı pozisyonunda o da vardı. Bir nevi asist yaptı. Emirhan bek oynadı ama Kayserispor'un bugün oynadığı oyundan dolayı merkezde konumlandı. Tüm sahada birebir oynandık, ikinci yarıda bunu daha iyi yaptık. Joao Mario orta sahada oynadı, farklı pozisyonlarda da oynayabilme yeteneklerine sahip bir futbolcu. Gedson Fernandes, bugün iyi bir gol attı. Orta sahayı kontrol altına aldık. Takımın bugünkü defans performansını övmeliyiz. Hiç gol yemedik. Özellikle Amsterdam'dan sonra bugün gösterdiğimiz reaksiyon çok güzel" diye konuştu.

"Immobile'nin pozisyonu bence penaltıydı"

Hakem kararlarıyla ilgili de konuşan Hollandalı teknik adam, "Immobile'nin pozisyonu bence penaltıydı. Ama hakemlerin kararına saygı duyup devam etmemiz gerekiyor. Bizler de her zaman haklı olamayız. Aynı fikirde olamayabiliriz. Futbolun sporun doğasında olan bir şey. Bazen tabii isteğiniz şeyleri alamıyorsunuz. Kararlara katılamıyoruz ama kararlara katılıp devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.