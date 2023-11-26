Van 1. Amatör Ligi karşılaşmaları devam ediyor

Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı alt liglerde oynanan 1. amatör futbol maçları kıyasıya mücadelelere sahne oluyor.

Bugün oynanan 1. Amatör Ligi karşılaşmaları oldukça çekişmeli geçti. İşgem Semt Sahasında oynanan Van 1. Amatör Ligi karşılaşmasında İlvan Spor rakibi Van Yol Spor'u 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sercan Karaca'nın yönettiği maçın yardımcı hakemliğini ise Cüneyt Süme ve Mehmet Sultanoğlu yaptı.

Van 1. Amatör Ligde oynanan diğer karşılaşmalarda ise İskele Spor Tuşba Gençlik Spor'u 2-1, İpekyolu Spor DSİ Spor'u 3-0, Altay Spor Yeşil Gevaş Spor'u 7-1, Van Büyükşehir Belediye Spor ise Erciş Örene Spor'u 3-0 mağlup etti. - VAN