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Valmir Veliu, Gaziantep FK'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
Valmir Veliu, Gaziantep FK'da

Gaziantep Futbol Kulübü, Kosovalı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valmir Veliu'yu kadrosuna kattı.

Gaziantep Futbol Kulübü, Kosovalı 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Valmir Veliu'yu kadrosuna kattı.

Yeni sezona yönelik transfer çalışmalarına devam eden Gaziantep Futbol Kulübü, 22 yaşındaki Kosovalı sol kanat oyuncusu Valmir Veliu'yu kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-siyahlı ekip, geçtiğimiz sezon Kosova Ligi'nde 39 resmi maçta 11 gol, 16 asistlik bir performans sergileyen Valmir Veliu ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Gaziantep Futbol Kulübümüz, Kosovalı genç yıldız adayı Valmir Veliu'nun transferi konusunda oyuncunun kulübü Llapi FC ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. 22 yaşındaki milli futbolcu, önümüzdeki üç sezon boyunca kırmızı-siyahlı armamızın başarısı için ter dökecektir. Valmir Veliu'ya kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - GAZİANTEP

İhlas Haber Ajansı / Spor

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