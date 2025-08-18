Vali Yılmaz, Gümüş Madalya Kazanan Kick Boksçu Aybüke Kılınç'ı Tebrik Etti

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Çin'deki Dünya Oyunları'nda gümüş madalya kazanarak başarılı bir performans sergileyen milli kick boksçu Aybüke Kılınç'ı makamında kabul etti ve kutladı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Çin'de düzenlenen Dünya Oyunları'ndan gümüş madalyayla dönen milli kick boksçu Aybüke Kılınç'ı tebrik etti.

Çin'in Çengdu kentinde 7-17 Ağustos'ta gerçekleştirilen organizasyonda kick boksta ikinci olan Aybüke, Vali Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

Yılmaz, kutladığı milli sporcunun her zaman yanında olmayı sürdüreceklerini belirterek, başarı diledi.

Aybüke Kılınç da gümüş madalya kazandığı için gururlu olduğunu ifade ederek, "İnşallah diğer turnuvalardan çok daha iyi şekilde döneceğim." dedi.

Kaynak: AA / Ümit Kahrıman - Spor
