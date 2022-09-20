Türkiye Bisiklet Şampiyonası değerlendirme ve koordinasyon toplantısı yapıldı

Kırıkkale'de, 22-25 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Türkiye Bisiklet Şampiyonası 7. Etap Puanlı Yol Yarışları'nın değerlendirme ve koordinasyon toplantısı Vali Bülent Tekbıyıkoğlu başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya, Vali Yardımcısı Vekili Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Halil Danacı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Bahattin Akyön ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Tekbıyıkoğlu, Kırıkkale'de ilk kez düzenlenecek yarışlar dolayısıyla Türkiye'nin dört bir yanından gelecek sporcuları kentte misafir etmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Kırıkkale'nin tanıtımına katkı sağlayacak bu tür organizasyonları desteklemeye devam edeceklerini ve "Pedallar Anadolu'nun Kalbinde" sloganı ile gerçekleştirilecek yarışma için gerekli tüm hazırlıkların yapıldığını aktaran Vali Tekbıyıkoğlu, "Bu yarışmanın ilimize bırakacağı ve yıllarca yaşayacak olan önemli bir hatırası olacak. İlimizde dönecek pedallar adeta gençlik rüzgarı estirecek. Bu rüzgarın daha da güçlenerek tüm sporseverleri kuşatacağını ve şehrimizin bisiklet sporuna bir yuva olacağını ümit ediyorum. Bu prestijli şampiyonanın ev sahipliğini yapmaktan onur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantı, ilgililerin sunumu ve alınacak tedbirlerin değerlendirilmesiyle sona erdi.