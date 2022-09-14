Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vali Tavlı, Muğlaspor kulübünü ziyaret etti

Spor Haberleri

Vali Tavlı, Muğlaspor kulübünü ziyaret etti

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasının ardından eğitim kurumlarını ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, Muğlaspor'un alt yapısında top oynayan öğrencilerle bir araya geldi.

2022-2023 Eğitim Öğretim yılının başlamasının ardından eğitim kurumlarını ziyaret eden Vali Orhan Tavlı, Muğlaspor'un alt yapısında top oynayan öğrencilerle bir araya geldi. Genç sporcularla sohbet eden Vali Tavlı, futbolcuların gönlünü aldı.

Muğlaspor altyapı takımının antrenmanını ziyaret ederek antrenör ve sporcular ile birlikte sohbet eden Vali Orhan Tavlı'ya Muğlaspor yöneticileri de eşlik etti. Oldukça samimi bir havada geçen ziyarette Vali Tavlı ile hasbihal eden genç sporcular, ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirdi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Orhan Tavlı Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title