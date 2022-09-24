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Vali Soytürk şampiyon tekvandocularla bir araya geldi

Spor Haberleri

Vali Soytürk şampiyon tekvandocularla bir araya geldi

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdare Gençlik Spor Kulübü Tekvando antrenmanına katılarak, girdiği her yarışmada derece alan Tekvandocuların gösteri maçını seyretti.

Kilis Valisi Recep Soytürk, İl Özel İdare Gençlik Spor Kulübü Tekvando antrenmanına katılarak, girdiği her yarışmada derece alan Tekvandocuların gösteri maçını seyretti.

Vali Soytürk, Özel İdare Gençlik Spor Kulübü Antrenörü Mustafa Tohumcu'dan takım hakkında bilgi aldı. Katıldığı her turnuvada derece alarak şampiyon çıkaran Tekvandocu sporcular ile sohbet eden Vali Soytürk, İl Özel İdare Gençlik Spor Kulübü Tekvando antrenmanına katıldı. Tekvando gösteri maçını da seyreden Vali Soytürk, sporun dostluk, barış, kardeşlik ve centilmenlik olduğu ifade ederek, Tekvando Takımını ve antrenörleri Mustafa Tohumcu'yu tebrik etti. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Recep Soytürk gençlik Kilis Spor Haberler

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