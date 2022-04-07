Vali Karadeniz, şampiyon Sağır Spor Derneği'ni ağırladı - Haberler

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Vali Karadeniz, şampiyon Sağır Spor Derneği'ni ağırladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Vali Karadeniz, şampiyon Sağır Spor Derneği'ni ağırladı

Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde şampiyon olarak kupayı kente getiren Manisa Sağır Spor Derneği, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

MANİSA (İHA) - Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde şampiyon olarak kupayı kente getiren Manisa Sağır Spor Derneği, Vali Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Vali Karadeniz'i makamında ziyaret eden Manisa Sağır Spor Dernek Başkanı ve Türkiye İşitme Engelliler Derneği Manisa İl Başkanı Bilal Cansu ve yönetim kurulu üyelerinden oluşan heyet, Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde şampiyon olarak kupayı Manisa'ya getirdiklerini ve kendi tarihlerinde ilk kez Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi'ne yükseldiklerini belirtti.

Spora özellikle de engelli bireylerin spor alanında yaptıkları faaliyetlere her zaman destek olduklarını belirten Vali Karadeniz, kazanılan başarının Manisa adına gurur verici olduğunu ifade ederek, başarılı sporcuları ve dernek yöneticilerini tebrik etti. - MANİSA

Vali Karadeniz, şampiyon Sağır Spor Derneği'ni ağırladı

İhlas Haber Ajansı / Spor

Karadeniz, Şampiyon, Türkiye, Manisa, Spor, Haberler

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