Vali Karadeniz Dünya Şampiyonu judocuları ağırladı - Haberler

Fransa'da düzenlenen Okul Sporları Judo Dünya Şampiyonasında 70 kiloda altın madalya kazanan Sümeyye Kaya ile +70 kiloda altın madalya kazanan Hediye Nur Çakıcı, Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'i ziyaret etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk ve antrenörlerinin de bulunduğu ziyarette Vali Karadeniz, Dünya Şampiyonu Judocular Sümeyye Kaya ve Hediye Nur Çakıcı ile antrenörlerini tebrik etti. Ziyarette Yunus Öztürk, Judo sporunda Manisa'da yapılan faaliyetler ile şampiyon sporcular ve antrenörlerinin çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Hasan Türek Anadolu Lisesi öğrencisi olan Milli Sporcu Sümeyye Kaya, daha önceki yarışlarda 2 kez Türkiye Şampiyonu, 1 kez de Avrupa Şampiyonu olduğunu ve Fransa'da yapılan Okul Sporları Gençler Dünya Judo Şampiyonası'nda 70 kiloda Dünya Şampiyonluğunu kazandığını söyleyerek, bu süreçte kendisine destek olan herkese teşekkür etti.

Manisa Lisesi öğrencisi olan Milli Sporcu Hediye Nur Çakıcı da Şubat 2022'de yapılan Gençler ve Büyükler Görme Engelliler Judo Türkiye Şampiyonasında birinci olduğunu ardından da Fransa'da yapılan Okul Sporları Para Judo Dünya Şampiyonasında +70 kiloda Dünya Şampiyonu olduğunu belirterek, Dünya Şampiyonu olmaktan ve bu gururu yaşatmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

Ailelerinin ve hocalarının destekleri ve kendi gayretleri sonucu bu gururu Türkiye'ye yaşattıkları için gurur duyduğunu ifade eden Vali Karadeniz, "Artık Dünya Şampiyonluğunun üstünüze yüklediği bir sorumluluk da var. Bu nihai hedef değil. Bunun ileriye dönük devamını getirmeniz, aynı başarıyı büyüklerde dünya şampiyonluğu ve olimpiyat şampiyonluğunun yolunu açarak devam ettirmeniz gerekiyor. Bunun için de okuldaki derslerinizi aksatmadan sürdürürken antrenmanlara da aralıksız devam ettirmek gerekiyor ki bu mutluluğu kendiniz adına, ailenize ve milletimize yaşatmaya devam edin. Bundan sonra da güzel haberlerinizi bekliyor ve sizleri tebrik ediyorum." dedi.

Dünya Şampiyonu sporcuların ailelerinin de yaşadıkları mutluluğu ifade ettiği ziyarette Vali Karadeniz, Dünya Şampiyonu Milli Sporcular Sümeyye Kaya ve Hediye Nur Çakıcı'ya çeşitli hediyeler verdi. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / Spor