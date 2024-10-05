Üye Girişi
Haberler

Vali Çiftçi, U16 Futbol Turnuvası'nda Takımları Destekledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen 'Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası'na katılarak Türkiye ve Azerbaycan takımlarının maçını izledi. Maç devresinde her iki takıma başarılar dileyen Vali, turnuva anısına forma hediye aldı.

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 1-6 Ekim tarihleri arasında Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde düzenlenen "Türk Devletleri U16 Futbol Turnuvası" heyecanına ortak oldu.

Türkiye ile Azerbaycan takımlarının futbol karşılaşmasını izleyen Vali Çiftçi, maçın devre arasında sahada, her iki takıma başarılar diledi. U16 Takım Kaptanı Selçuk Erdoğan, Vali Mustafa Çiftçi'ye, turnuva anısına Milli Takım Forması hediye etti.

Turnuva; Türkiye, Türkmenistan, Azerbaycan, Kırgızistan, Gürcistan ve Özbekistan Milli Takımları'nın katılımı ile gerçekleşiyor. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Mustafa Çiftçi Azerbaycan Türkiye erzurum Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Lübnan ve Pakistan'a yeni büyükelçi

İki ülkeye yeni büyükelçi

 ABD Başkanı Biden: İsrail, İran'ın petrol sahalarını vurmamalı

İran'da kesinlikle vurulmasını istemediği bir yer var

 İki kadının kafasını kesip intihar eden şahıs, vahşeti önceden defterine çizmiş

Surlardaki vahşette kan donduran detaylar! Her şeyi önceden deftere çizmiş
Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Yağmur bu kez fena geliyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
7 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Koç, Aslan, Yay burcu yorumu! 7 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ankara elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Bursa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi 6-7 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Manisa elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Icardi Wanda Nara barıştı mı? İstanbul elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Adana elektrik kesintisi! 6-7 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title