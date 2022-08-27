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Vali Çiçek'ten maça çağrı

Spor Haberleri

Vali Çiçek'ten maça çağrı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Süper Lig'de yarın oynanacak olan Yukatel Kayserispor-Giresunspor maçı için taraftarı tribüne davet etti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek; Süper Lig'de yarın oynanacak olan Yukatel Kayserispor- Giresunspor maçı için taraftarı tribüne davet etti.

Süper Lig'in 4. haftasında evinde Giresunspor'u ağırlayacak olan Yukatel Kayserispor maç saatini beklemeye başlarken Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de vatandaşları tribünleri doldurmaya davet etti. Vali Çiçek; "Haftasonu şehrimizin gururu Yukatel Kayserispor'un Giresunspor ile ilimizde zorlu bir maçı var. Biz vali yardımcılarımız ile beraber mülki idare amirleri, belediye başkanlarımız, ilçelerimiz hep beraber tribündeyiz. İstiyoruz ki tribünleri tıklım tıklım dolduralım ve 'Kayseri' diye hepimiz gururla bağıralım. Herkesi Pazar günü tribünlere bekliyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Kayserispor Kayseri Spor Haberler

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