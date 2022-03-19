Vali Ayhan, şehit aileleri ile maç yaptı

SİVAS (İHA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, şehit aileleri ile futbol müsabakasında bir araya geldi.

Sivas'ta Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında, il protokolü şehit aileleri ile halı saha maçında bir araya geldi.

Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğinin organizesinde, Uğur Çiftçi Spor Kompleksinde gerçekleşen karşılaşmada, Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci ile şehit aileleri forma giydi.

Birlik ve beraberlik içerisinde geçen karşılaşmada Vali Ayhan, şehit aileleri ile spor yapmaktan dolayı mutluluk duyduğunu söyledi. - SİVAS