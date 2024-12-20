Vali Aygöl, Bilecik'in Altın Sporcularını Ödüllendirdi

Vali Şefik Aygöl, Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir'i ile dereceye giren Bilecikli altın sporcuları ve antrenörleri makamında kabul ederek ödüllendirdi.

Judo, taekwondo, yüzme, karate ve masa tenisi branşlarında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda derece elde eden sporcular, Bilecik'in gururu oldular. Sporcuları elde ettikleri şampiyonluklardan dolayı tebrik eden Vali Aygöl, "Şehrimizi ulusal ve uluslararası spor müsabakalarında temsil eden ve şampiyonluklar kazanarak bizleri gururlandıran evlatlarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Diğer yandan Down sendromlu şampiyon sporcu Zeynep'i de ayrıca tebrik eden Vali Aygöl, "Zeynep'imizin Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası'nda 4'üncü olması ise ayrı bir mutluluk" ifadelerine yer verdi.

Ziyaret sonunda Vali Aygöl, başarılı sporculara ödüllerini takdim ederek başarılarının devamını diledi. - BİLECİK