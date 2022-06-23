Vali Akkoyun: 'Başarıyı getirecek olan imkandan ziyade cesaret ve yürektir'

Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, geçtiğimiz yıl şampiyon olan ve bu sene de şampiyonluğu hedefleyen İl Özel İdaresi Oturarak Voleybol Takımı ve diğer branşlardaki sporcu ve antrenörleri ile akşam yemeğinde bir araya geldi.

İl Özel İdaresinde düzenlenen programda sporcularla bir süre sohbet eden Vali Akkoyun, sporculara katılacakları müsabakalarda başarılar dileyerek, "Başarıyı getirecek olan imkandan ziyade cesaret ve yürektir. İmkan bir yere kadar asıl önemli olan cesaret, yürek, kararlılık ve azimdir. Çıktığınız bu yolda sonuç ne olursa olsun, burada sizleri güler yüz ve alkışla bekleyeceğiz ve sizi bağrımıza basacağız. Fakat sizin hak ettiğiniz şampiyonluktur. Hem Karaman'ımızı hem de ülkemizi temsil edeceksiniz. İnşallah bu yolda yaktığınız meşale, gelecekteki sporcularımıza rehberlik eder ve onlar da başarılarınızı örnek alarak daha yüksek başarılara imza atarlar" dedi.

Programa ayrıca İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ali Yener Terlemez de katıldı. - KARAMAN

İhlas Haber Ajansı / Spor