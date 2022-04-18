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Vali Akbıyık sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Vali Akbıyık sporcularla bir araya geldi

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarigücü sporcuları ve yönetimi ile iftarda bir araya geldi.

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Hakkarigücü sporcuları ve yönetimi ile iftarda bir araya geldi.

Vali Akbıyık, Kadın Futbol Süper Ligi'nde kenti temsil eden Hakkarigücü sporcuları ve yönetimi ile iftar programında bir araya geldi. Vali Akbıyık, programda sporcular ve yöneticiler ile sohbet ederek başarılar diledi. - HAKKARİ

Vali Akbıyık sporcularla bir araya geldi

Vali Akbıyık sporcularla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hakkari, Futbol, Spor, Haberler

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