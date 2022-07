Valerien Ismael: Zor bir sezon bizi bekliyor

"Savunma takviyesi konusunda çalışmalar devam ediyor"

ALİ DANAŞ / BAD HARING - AVUSTURYA,- Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Herkes bu övgüyü hak ediyor. Benim beklentim bu. Bunu tüm sezona yaymamız gerekiyor. Zor bir sezon bizi bekliyor olacak. Her maç çok çalışmamız gerekecek. Çok zorlanacağız. Bu atmosferi burada yaratmamız güzel" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam eden Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kampın oldukça iyi gittiğini ifade eden Ismael, "Her şey şu anda iyi giriyor. Doğru yolda olduğumuzu söyleyebilirim. İdmanlarımız iyi gidiyor, zemin mükemmel, otelimiz güzel. Buradaki hava şartları da çok olumlu bizim adımıza. Ufak tefek detaylar her zaman oluyor. Bunların olmaması beklenemez. Mantalitemiz çok iyi. Buraya kalabalık geldik. Gençlerimizi görmek istedik, onları oynattık, faydalandık. Milli takımdan geç dönen futbolcularımız oldu. Yeni transferlerimiz aramıza katıldı. Onlar da aramıza katıldıktan sonra gün gün daha iyiye gittiğimizi söyleyebilirim. Şu an toplam kamp süremizin yarısına geldik. Bugünkü maçla 3 maç oynayacağız. Şu anda yapmamız gereken şey maçlar oynayıp, aramızdaki iletişimi daha da geliştirmek" diye konuştu.

"Bu kural aslında Türk kulüplerinin işini biraz zorlaştırıyor diyebilirim. Çünkü kalite konusunu direkt olarak ilgilendiren bir konu. En iyi Türk oyuncular yurt dışında oynuyor şu an. Kaliteli Türk oyuncular oynatmanız gerekiyor. Bu durum da kulüplerin üstünde bir baskı yaratıyor. Bu futbolcuları tekrardan Türkiye'ye transfer etmeleri gerekiyor. Uluslararası seviye için sıkıntı yaratabilecek bir konu. Beşiktaş bu konuda sıkıntı yaşamamıştır. Çünkü, yeterli kalitede oyuncularımız var. Özellikle altyapıdan da bu desteği çok fazla aldığımızı düşünüyorum. Aslında bu yüzden biz burada çok fazla futbolcuya şans vermek istedik. Herkes hakkında bir fikrimiz olması için. Bazı arkadaşlarımızdan ben çok memnunum. 3 haftadır kamptayız, önümüzde 2 hafta daha var. Değerlendirmelere devam edeceğiz. İspanya kampında da görme fırsatımız olacak. Orada daha ciddi rakiplerle hazırlık maçı oynadığımız zaman, daha net fikirlerimiz olacaktır."