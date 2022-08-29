Valerien Ismael, yeni transfere formayı verdi! Beşiktaş-Sivasspor maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u konuk ediyor. Saat 21.45'te başlayacak mücadeleyi hakem Volkan Bayarslan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Beşiktaş ile Sivasspor, Süper Lig'in 4. haftasında Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Haftanın kapanış maçında siyah-beyazlılar, Sivasspor'u yenerek iyi giden formunu sürdürmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'TA EKSİKLER

Beşiktaş'ta sakatlıklarını atlatan ve çalışmalara yeni başlayan Atiba ve Josef'in yanı sıra Welinton'un da kadroda olması beklenmiyor. Ghezzal ise riske edilmeyecek.

İŞTE İLK 11'LER

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Masuaku, Saiss, Necip Uysal, Rosier, Dele Alli, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Nkoudou, Weghorst, Muleka

Sivasspor: Ali Şaşal, Uğur, Caner, Goutas, Erdoğan, Ulvestad, Charisis, Keita, Gradel, Yatabare, Leke James