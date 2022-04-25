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Valerien Ismael ile ilk yenilgi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Valerien Ismael ile ilk yenilgi

Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlıların başında ilk yenilgisini aldı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'ya sahasında 3-0 mağlup olan Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Valerien Ismael, siyah-beyazlıların başında ilk yenilgisini aldı.

Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden Beşiktaş, rakibine sahasında 3-0 mağlup oldu. 28. dakikada Muleka'nın golüyle 1-0 geriye düşen Beşiktaş, ilk yarının uzatma dakikalarında Ben Ouannes'in golüyle, soyunma odasına 2-0 geride girdi. İkinci yarıda atak bir görüntü çizmesine karşın gol bulamayan ve 82. dakikada Muleka'nın golüyle meşin yuvarlağı bir kez daha filelerinden çıkaran siyah-beyazlılar, sahadan 3-0'lık mağlubiyetle ayrılırken, 34 hafta sonunda 51 puanda kaldı. Alınan bu sonuçla, Teknik Direktör Valerien Ismael de Beşiktaş'ın başında ilk yenilgisini tatmış oldu. Trabzonspor maçı öncesinde takımın başına geçen Fransız çalıştırıcı, 4 maçta yalnızca Alanyaspor karşısında 3 puan alırken, Trabzonspor ve Giresunspor karşılaşmalarından ise beraberlikle ayrılmıştı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Spor Toto Süper Lig, Valerien Ismael, Kasımpaşa, Beşiktaş, Spor, Haberler

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