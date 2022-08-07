Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, "Her şey şu anda yüzde 100 değil. Önemli olan bu dönemde puanlar kazanmak ve öz güvene sahip olmak. Daha erken gol atmalıydık ama son 2 maçta iyi sinyaller verdiğimizi düşünüyorum. Biraz sabır göstermek gerekiyor" dedi.

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Kayserispor'u sahasında 1-0 mağlup etti. Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Ismael, geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu belirterek, "Maç sonundaki durum mantalitemizin ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Taraftara bu atmosfer için teşekkür ediyorum, bu maçı hep beraber kazandık. İlk maç zor geçti. İlk maçlarda nerede olduğunuzu görürsünüz. Geliştireceğimiz yerler var. Hafta hafta daha iyi olacağız. Şimdi dinleneceğiz ve Alanyaspor maçına hazırlanacağız" diye konuştu.

Valerien Ismael, son olarak oyun sistemini sık sık değiştirebileceğini vurgulayarak, "Üçlü sistemi biliyoruz, bu konuda iyi bilgilerimiz var. Maçı kazandıracak hamlelere karşı hep esnek olduğumu söylemiştim. 3-4-3 ya da 4-3-3 konusunda esnekliğimiz devam edecek. Bir şeyleri değiştirmek gerekirse değiştiririz" sözlerini noktaladı.