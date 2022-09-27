Valerien Ismael: 'Kendi performansımızı göstermeye çalışacağız'

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe ile 2 Ekim Pazar günü yapacakları derbi maçta kendi performanslarını göstermeye çalışacaklarını söyledi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ismael, derbide taraftar beklentisiyle ilgili, "Bu anlaşılabilir bir durum. Tabii ki gösterdiğimiz performans yeterli değildi, bizim performansımız değildi ama önümüzde bir hazırlık haftası var. Başka bir maç olacak, içeride olacak ve kendi performansımızı göstermeye çalışacağız tabii ki." dedi.

Nathan Redmond ve Ghezzal'ın sağlık durumları hakkında konuşan Ismael, "Nathan iyi görünüyor. Gün be gün takip edeceğiz durumunu. Kadroda olabilir diye düşünüyorum ama Rachid Ghezzal konusunda gene gün be gün gideceğiz." şeklinde konuştu.

"Başka bir takım performansı görmeyi istiyorum"

Beşiktaş taraftarının son iki haftaya oranla daha enerjik bir Beşiktaş görmek istediği hatırlatılan deneyimli teknik adam, "Ben de başka bir Beşiktaş, başka bir takım performansı görmeyi istiyorum. Derbiyi geçen sene burada yaşadık, tecrübe ettik, inanılmaz bir atmosfer vardı. Evimizde, taraftarımızın önünde oynayacağız. Aynı performansı, isteği, arzuyu, tutkuyu bu maçta göstermeyi tekrar hedefliyoruz, istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kalecilerimize güveniyoruz"

Kalecilerin durumuyla ilgili de bilgi veren Ismael, şu açıklamayı yaptı:

"Herkesin performansını yükseltmesi lazım. Mert özelinde, Mert bir senedir neredeyse oynamıyor. Kendi dizi ve sakatlık bölgesine dair yüzde yüz öz güvenini tekrar kazanması lazım. Diğer kalecilerimiz hakkında, iki genç, kaliteli kalecimiz var. Oynadılar, fırsat da buldular ki Ersin bu takımda şampiyonluk da yaşadı, oynadı. Kalecilerimize güveniyoruz ve sezonun hala daha çok başındayız. Performansımızı hep beraber yükseltmeyi hedefliyoruz. Geçen hafta iyi bir hazırlık haftasıydı bizim için. Bu hafta da yine maçımıza hazırlanacağız kaldığımız yerden."

Valerien Ismael, Delle Ali'nin derbide oynayıp oynamayacağına ilişkin soruyu da, "Umarım Delle'yi, herhangi bir şekilde pazar günü sahada görebileceksiniz. Şu an ilk 11 konusuyla ilgili yorum yapmak için çok erken. Çok da süre var maça hazırlanmak için. Milli takımdan dönecek oyuncularımız var ki onların sağlıklı ve düzgün bir şekilde dönmeleri de bizim için önemli. Gün gün takip edeceğiz ama şu an için bir yorum yapmak bizim için çok güç." diye yanıtladı.

Ghezzal ve Redmond bireysel çalıştı

Beşiktaş, Fenerbahçe maçı hazırlıklarına ise devam etti.

Aktivasyon çalışmasıyla başlayan ve bir süre pas idmanları yapan siyah-beyazlı ekip, çift kale taktik maç da yaptı.

Antrenmana, milli takıma giden oyuncuların yanı sıra, sakatlığı devam eden Atiba Hutchinson katılmadı. Nathan Redmond ve Rachid Ghezzal'in ise antrenman sahasında, takımla birlikte değil bireysel çalıştığı gözlendi.

Siyah-beyazlı takım hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.