Giresunspor-Beşiktaş maçı canlı anlatım! Karşılaşmada ilk düdük çaldı

Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Giresunspor ile karşı karşıya geliyor. Saat 20.00'de başlayan mücadelede hakem Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalıyor. Maç golsüz eşitlikle devam ediyor...

Giresunspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 9. haftasında Çotanak Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Geçen hafta Fenerbahçe ile golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, Karadeniz ekibi karşısında galibiyet alarak çıkışa geçmek istiyor.

SALİH UÇAN YOK

Beşiktaş'ta bu sezonki performansıyla dikkatleri çeken Salih Uçan, sakatlığı nedeniyle maçta takımdaki yerini alamadı. Uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edildiği açıklanan Salih Uçan, bu sezon tüm maçlarda görev almıştı.

İŞTE İLK 11'LER

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Campuzano, Murat Cem, Görkem, Kuwas, Sainz, Bajic

Beşiktaş: Ersin, Masuaku, Saiss, Tayyip, Rosier, Josef, Gedson, Alli, Redmond, Tayfur, Weghorst