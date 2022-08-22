Valencia'dan 3 maçta 6 gol Spor Haberleri Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında attığı 2 golle toplamda 6 gole ulaştı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Adana Demirspor karşısında attığı 2 golle toplamda 6 gole ulaştı. Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği müsabakada sarı-lacivertlilerin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia attığı 2 golle yıldızlaştı. Müsabakanın 20. dakikasında penaltı vuruşunu gole çeviren 32 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada ise ceza sahası içinde kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturmuştu. Daha önce Süper Lig'de geride kalan 2 maçta 4 gol kaydeden Valencia, Adana Demirspor karşısında attığı 2 golle toplam gol sayısını 6'ya çıkardı. (Ozan Buğra Koşar - Mehmet Şirin Topaloğlu/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Adana Demirspor Enner Valencia Fenerbahçe Valencia Spor Güncel Haberler

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