Valencia'dan 2 gol 1 asist Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Fenerbahçe'nin Ekvadorlu futbolcusu Enner Valencia, Kasımpaşa mücadelesinde 2 gol 1 asistle yıldızlaştı. Spor Toto Süper Lig'de Kasımpaşa'yı deplasmanda 6-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 2 gol 1 asistle oynayan Ekvadorlu forvet Enner Valencia yıldızlaştı. 34. Dakikada Lincoln'ün sağ taraftan açtığı ortada kafayla topu ağlara gönderen Valencia, 58. dakikada ise Joshua King'in ara pasında kaleci Ertuğrul ile karşı karşıya kalarak yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 32 yaşındaki futbolcu ayrıca 45+3. dakikada verdiği pasta Emre Mor'u golle buluşturdu. Valencia, müsabakanın 69. Dakikasında yerini Arda Güler'e bıraktı. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Spor Enner Valencia Fenerbahçe Kasımpaşa Valencia Spor Haberler

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