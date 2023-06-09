Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisini aldı

İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan milli oyuncu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldığını ve 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

İspanya LaLiga ekiplerinden Valencia, geçtiğimiz sezon kiralık olarak takımda yer alan milli oyuncu Cenk Özkacar'ın bonservisini aldığını ve 2028 yılına kadar sözleşme imzaladığını açıkladı.

Valencia, Cenk Özkacar'ın bonservisini aldığını duyurdu. İspanyol ekibi, yaptığı açıklama ile milli oyuncunun 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullandığını belirtti. Geçtiğimiz sezon İspanyol ekibiyle 21 maça çıkan Özkacar, 1 asist ile sezonu tamamladı.

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Altay, 2020 yılında 1.5 milyon Euro'ya Olimpik Lyon'a transfer olan Cenk'in sözleşmesine sonraki satıştan pay maddesi koydurmuştu. 22 yaşındaki oyuncunun Valencia'ya transferinin ardından İzmir ekibi kasasına 350 bin Euro koyacak.