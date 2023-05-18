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Valencia, Alex'in rekoruna ortak oldu

Valencia, Alex'in rekoruna ortak oldu

Spor Haberleri

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Valencia, sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekoruna ortak oldu.

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Valencia, sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekoruna ortak oldu.

Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enner Valencia, 72'nci dakika sahada kaldı. 71'inci dakikada bordo-mavili ekibin filelerini havalandıran Valencia, gol sayısını 28'e yükselterek, Fenerbahçe formasıyla lig tarihinde bir sezonda en çok gol kaydeden iki yabancı oyuncudan biri unvanının sahibi oldu. 2011-12 sezonunda Alex de Souza'nın elde ettiği rekora ortak olan Valencia, bir gol daha kaydetmesi durumunda Fenerbahçe tarihinin en çok çok atan yabancı oyuncusu olacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Akın - Spor

Trabzonspor Fenerbahçe Valencia Spor Haberler

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