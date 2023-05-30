Valencia, Alex'in gol rekorunu kırdı

Fenerbahçe'nin Ekvadorlu golcüsü Enner Valencia 29'uncu golünü kaydederek, Sarı-lacivertli kulübün efsane futbolcusu Alex de Souza'nın gol rekorunu kırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 36'ncı haftasında Fenerbahçe, evinde Fraport TAV Antalyaspor'u konuk etti. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Enner Valencia, 2'nci dakikada Arda Güler'in pasında topla buluşarak fileleri havalandırdı.

Öte yandan Valencia, Sarı-lacivertli forma ile bir sezonda en çok gol kaydeden Aykut Kocaman'ın 1988/89 sezonunda bulduğu 29 gol rekoruna da ortak oldu.