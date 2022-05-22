VakıfBanklı oyunculardan şampiyonluk açıklaması - Haberler

Tuğba Şenoğlu : Sezon başından beri 5 kupayı hedefliyorduk

"Önümüzdeki yıl Asya'ya gideceğim"

Melis Gürkaynak: Ülkemize bu kupaları getirdiğimiz için kendimizi çok gururlu hissediyoruz

Kübra Akman : Ülkemize bu kupayı bir kez daha kazandırdığımız için çok mutluyuz.

Zehra Güneş : Bizim ülkemize de bu yakışırdı

Gökhan HEBEPCİ - SERHAN TÜRK / LJUBLJANA - SLOVENYA,- Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi Süper Finali'nde İtalya ekibi Imoco Volley'i 3-1 yenen VakıfBank, şampiyonluğa ulaştı. Karşılaşmanın ardından VakıfBanklı voleybolcular Tuğba Şenoğlu, Melis Gürkaynak, Kübra Akman ve Zehra Güneş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Bu final maçı 3-0 bitecek diye bir şey yok. Voleybol 3 set aldığında biter. Biz de hep bu mantalite ile oynadık. Disiplinden kopmadık. Sonuçta galibiyetle ayrıldık. Bu salonun bende çok iyi anıları var. U23'te burada Dünya şampiyonu olmuştuk. Tekrardan, Slovenya altın seri olmaya devam ediyor. Çok mutluyum."