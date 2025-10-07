Haberler

VakıfBank ve Fenerbahçe Medicana Kadınlar Şampiyonlar Kupası İçin Yarışacak

2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın Ankara'da VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana takımları arasında oynanacak. Her iki takımın da 5 şampiyonluğu bulunuyor. Galip gelen takım, kupayı en çok kazanan kulüp unvanını tek başına elde edecek.

VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana voleybol takımları arasındaki 2025 Kadınlar AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası maçı, yarın Ankara'da oynanacak.

İlk kez 2009'da düzenlenen kupa karşılaşmasının 16'ncısı, yarın saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Geçen sezon Vodafone Sultanlar Ligi şampiyonu olan VakıfBank ile AXA Sigorta Kupa Voley'in sahibi Fenerbahçe Medicana, kupa için mücadele edecek.

3 takımın 5'er şampiyonluğu var

Kupayı 5'er kez müzesine götüren VakıfBank, Fenerbahçe ve Eczacıbaşı, organizasyonun en başarılı takımı ünvanını paylaşıyor.

Yarınki VakıfBank-Fenerbahçe Medicana maçının galibi, Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı en fazla kazanan kulüp ünvanını tek başına ele geçirecek.

Voleybol Kadınlar Şampiyonlar Kupası'nı kazanan takımlar ve tarihleri şöyle:

TakımŞampiyonlukYıl
Vakıfbank52013, 2014, 2017, 2021, 2023
Fenerbahçe52009, 2010, 2015, 2022, 2024
Eczacıbaşı52011, 2012, 2018, 2019, 2020

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
