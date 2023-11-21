VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı mağlup etti

VakıfBank'ın deneyimli oyuncusu Ayça Aykaç, Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendikleri maçta galip gelmenin mutluluğunu dile getirdi. Aykaç, rakiplerinin iyi bir mücadele sergilediğini ve zorlandıklarını belirtti. VakıfBank, 5 kupa hedefiyle sezona iyi bir başlangıç yapmıştır.

VakıfBank'ın deneyimli oyuncularından Ayça Aykaç, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 9. haftasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 yendikleri maçta galip geldikleri için mutlu olduklarını söyledi.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ardından AA muhabirine açıklamada bulunan Ayça, zorlu bir müsabakayı geride bıraktıklarını belirtti.

Rakipleri Türk Hava Yolları'nın çok iyi bir mücadele ortaya koyduğunu dile getiren 27 yaşındaki oyuncu, "Türk Hava Yolları çok güzel oynadı. Gerçekten bizi çok zorladılar. Üçüncü set hariç her set çok çekişmeli geçti. Hepsini tebrik ediyorum, çok güzel oynadılar. Biz takım olarak başta biraz aksadık. Üçüncü sette de biraz aksadık ama iyi toparladık. Galibiyetten dolayı mutluyum." ifadelerini kullandı.

Ayça, 5 kupa hedefiyle yola çıktıklarını ve sezona iyi bir başlangıç yaptıklarını vurgulayarak, böyle devam etmek istediklerini sözlerine ekledi.