VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek üçüncü oldu
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VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi üçüncülük play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı ve 3-1 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.
SALON: VakıfBank Spor SarayıHAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu VAKIFBANK: Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Zehra Güneş, Aleksia Karutasu, Kara Bajema, Aylin Acar (L), Nika Daalderop, Bahar Akbay, Paola EgonuTÜRK HAVA YOLLARI: Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel, Maddison Kingdon, Anna Orthman, Emily Maglio, Naz Aydemir Akyol, Buse Kayacan Sonsırma (L), Polen Uslupehlivan Ünver, Ada Germen, Çağla Akın SETLER: 25-20, 25-27, 25-11, 25-19 SÜRE: 109 dakika (27', 29', 20', 23')VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi üçüncülük play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 mağlup ederek sezonu 3'üncü tamamladı.
Sizce #SüperLig'in şampiyonu kim olacak?— Haberler.com (@Haberler) May 7, 2023
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor