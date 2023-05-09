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VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek üçüncü oldu

VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı mağlup ederek üçüncü oldu

Spor Haberleri

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi üçüncülük play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı ve 3-1 kazanarak sezonu üçüncü sırada tamamladı.

SALON: VakıfBank Spor Sarayı

HAKEMLER: Erol Akbulut, Aylin Turnaoğlu

VAKIFBANK:  Chiaka Ogbogu, Cansu Özbay, Gabi Guimaraes, Zehra Güneş, Aleksia Karutasu, Kara Bajema, Aylin Acar (L), Nika Daalderop, Bahar Akbay, Paola Egonu

TÜRK HAVA YOLLARI:  Şeyma Ercan, Zeynep Sude Demirel, Maddison Kingdon, Anna Orthman, Emily Maglio, Naz Aydemir Akyol, Buse Kayacan Sonsırma (L), Polen Uslupehlivan Ünver, Ada Germen, Çağla Akın

SETLER: 25-20, 25-27, 25-11, 25-19

SÜRE: 109 dakika (27', 29', 20', 23')

VakıfBank, Misli.com Sultanlar Ligi üçüncülük play-off'u ikinci maçında Türk Hava Yolları ile karşılaştı. Sarı-siyahlılar rakibini 3-1 mağlup ederek sezonu 3'üncü tamamladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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