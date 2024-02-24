VakıfBank, Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.
Salon: VakıfBank Spor Sarayı??
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül??
VakıfBank: Zehra Güneş, Cansu Özbay, Guimaraes, Bahar Akbay,?Thompson, Frantti (Ayça Aykaç, Aylin Acar, Bianka, Van Aalen, Caratasu, Derya Cebecioğlu)??
Türk Hava Yolları : Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Neriman Özsoy, Kübra?Akman, Sıla Çalışkan (Melis Yılmaz, Derya Güç, Dicle Babat, Şeyma Ercan,?Carneiro, Vasilantonaki)??
Setler: 17-25, 25-21, 25-22, 27-25??
Süre: 115 dakika (23, 28, 31, 33)???
Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında VakıfBank, sahasında Türk Hava Yolları'nı 3-1 mağlup etti.