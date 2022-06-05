VakıfBank'tan kariyerini sonlandıran Melis Gürkaynak'a veda Açıklaması - Haberler

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VakıfBank'tan kariyerini sonlandıran Melis Gürkaynak'a veda Açıklaması

AA - Emre Doğan - Spor
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VakıfBank'tan kariyerini sonlandıran Melis Gürkaynak'a veda Açıklaması

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, aktif kariyerini noktalayan Melis Gürkaynak için veda mesajı yayımladı.

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, aktif kariyerini noktalayan Melis Gürkaynak için veda mesajı yayımladı.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"9 yaşında adım attığı VakıfBank Spor Kulübünde saha içi başarıları kadar hayatına dokunduğu herkesin yüreğinde çok özel bir yer edinmesini sağlayacak iş ahlakı ve karakteriyle Türk voleybol tarihine geçmiş efsane kaptanımız Melis Gürkaynak, sporculuk kariyerini sonlandırıyor. VakıfBank formasıyla 4 Kulüpler Dünya Şampiyonası, 5 CEV Şampiyonlar Ligi, 1 CEV Challenge Kupası, 7 Türkiye Ligi, 5 Türkiye Kupası ve 5 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu kazanan, VakıfBank tarihinin en önemli figürlerinden ve bayrak oyuncularından biri olan Melis'e ailemize kattığı değerler için teşekkür ederiz. Birlikte daha nice güzel başarılara yürümek üzere..."

VakıfBank, Melis Gürkaynak'ın vedasına ilişkin klip de hazırladı. Klipte Melis'in yanı sıra başantrenör Giovanni Guidetti ile oyuncuların görüşlerine yer verildi.

AA / Emre Doğan - Spor

voleybol Türkiye Spor Haberler

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