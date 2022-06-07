VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı - Haberler

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VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı

AA - Emrah Oktay - Spor
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VakıfBank'ta Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı

Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.

Sezonu 5 kupayla tamamlayan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda Michelle Bartsch-Hackley ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonunun ikinci yarısında kadromuza katılan ve ailemizin unutulmazları arasına adını yazdıran Michelle Bartsch-Hackley'e 'hoşça kal' diyoruz. Ailemize kattığı tüm değerli anılar için Michelle'e teşekkür ediyor ve kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca ABD'li smaçörün, sarı-siyahlı forma ile performansı kadar karakteri ve çalışma ahlakıyla da takdir kazandığı, azmi ve mücadelesi ile genç sporculara rol model olduğu kaydedildi.

AA / Emrah Oktay - Spor

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