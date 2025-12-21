Haberler

Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı tamamlandı

Güncelleme:
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puanla lider tamamladı. Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde devreye girdi. İkinci yarının başlangıcı 3 Ocak 2026'da.

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını, VakıfBank zirvede tamamladı.

Son şampiyon VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puana ulaştı ve devre arasına Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde lider girdi.

Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 3 Ocak 2026'da başlayacak.

İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:

TakımOGMASVSP
1

VAKIFBANK

1313039438
2

FENERBAHÇE MEDICANA

1312138936
3

ECZACIBAŞI DYNAVIT

13103331129
4

ZEREN SPOR

13103311428
5

GALATASARAY DAIKIN

1394311529
6

NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER

1385262323
7

ARAS KARGO

1376252022
8

TÜRK HAVA YOLLARI

1358202815
9

BEŞİKTAŞ

1349183114
10

AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR

1349183212
11

GÖZTEPE

1331015329
12

KUZEYBORU

1331015349
13

İLBANK

1331013339
14

BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR

130133390

Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer - Spor
title