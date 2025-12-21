Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı tamamlandı
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puanla lider tamamladı. Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde devreye girdi. İkinci yarının başlangıcı 3 Ocak 2026'da.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin ilk yarısını, VakıfBank zirvede tamamladı.
Son şampiyon VakıfBank, 13'te 13 yaparak 38 puana ulaştı ve devre arasına Fenerbahçe Medicana'nın 2 puan önünde lider girdi.
Sultanlar Ligi'nde sezonun ikinci yarısı 3 Ocak 2026'da başlayacak.
İlk devre sonunda ligde oluşan puan durumu şöyle:
|Takım
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1
|VAKIFBANK
|13
|13
|0
|39
|4
|38
|2
|FENERBAHÇE MEDICANA
|13
|12
|1
|38
|9
|36
|3
|ECZACIBAŞI DYNAVIT
|13
|10
|3
|33
|11
|29
|4
|ZEREN SPOR
|13
|10
|3
|31
|14
|28
|5
|GALATASARAY DAIKIN
|13
|9
|4
|31
|15
|29
|6
|NİLÜFER BELEDİYESPOR EKER
|13
|8
|5
|26
|23
|23
|7
|ARAS KARGO
|13
|7
|6
|25
|20
|22
|8
|TÜRK HAVA YOLLARI
|13
|5
|8
|20
|28
|15
|9
|BEŞİKTAŞ
|13
|4
|9
|18
|31
|14
|10
|AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|13
|4
|9
|18
|32
|12
|11
|GÖZTEPE
|13
|3
|10
|15
|32
|9
|12
|KUZEYBORU
|13
|3
|10
|15
|34
|9
|13
|İLBANK
|13
|3
|10
|13
|33
|9
|14
|BAHÇELİEVLER BELEDİYESPOR
|13
|0
|13
|3
|39
|0
